L' emozionante lettera social di Federer per Nadal

AGI - Emozionarsi nelle prime ore del mattino. Questo è l'effetto dellache Rogerha pubblicato sui suoi profiliper rendere omaggio all'avversario di sempre, Rafa, nei giorni del suo addio al tennis. Ed è difficile rimanere impassibili fin dall'incipit: "Mi hai battuto. tanto. Più di quanto io sia riuscito a battere te. Mi hai sfidato in modi che nessun altro avrebbe potuto fare". Un esordio sincero con cui l'ex tennista svizzero esalta le capacità del rivale-amico., inoltre, ha riconosciuto come la terra rossa fosse "il cortile interno" della casa di Rafa, un luogo dove lo spagnolo diventava imbattibile. Le parole di addio dia Rafa mostrano tutta la sua ammirazione per un giocatore che ha avuto il merito di far crescere i suoi avversari, costringendoli ad allenarsi sempre più duramente e a studiare nuove strategie.