La Turchia senza Calhanoglu soccombe con il Montenegro! Incubo

Lavive una causa della sconfitta con il risultato di 3-1 contro il. Vincenzo MontellaHakan– Laperde 3-1 contro ile non salirà perciò direttamente alla Lega A di UEFA Nations League. Vincenzo Montella e i suoi dovranno passare dagli spareggi per le seconde classificate, in cima ci è arrivato il Galles con 12 punti.Hakan, infortunatosi nell’ultimo match proprio con il Galles, laè caduta rovinosamente con una squadra che aveva 0 punti prima di oggi. Uomo della serata è l’inaspettato Nikola Krstovic, attaccante del Lecce. La conoscenza della Serie A ha segnato tre gol. Il primo al minuto 29 per il momentaneo 1-0, il secondo per il 2-1 al 45? e il terzo per il definitivo 3-1 al 73? su assist di Ognjen Gasevic.