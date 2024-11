Linkiesta.it - La ricerca della verità di Annie Ernaux riesce a dare voce all’indicibile

Leggi su Linkiesta.it

Uno scrittore che vive dall’altro capo del mondo, in Messico, scopre e si appassiona ai romanzi di. Presto sente il bisogno di scriverle, iniziare una corrispondenza che mail dopo mail, fra il 2001 e il 2002, interroga il suo universo formale, ne indaga le radici, gli slanci, la coscienza di un progetto che di libro in libro si rende più chiaro, dotato com’è di uno statuto inimitabile nella forma e di unatutta sua. Nasce così “La scrittura come un coltello”, edito da L’Orma Editore e da questo mese presente anche nelle librerie italiane: una conversazione fra Frédéric-Yves Jeannet e la scrittrice francese destinata, vent’anni dopo, a conquistare il premio Nobel per la letteratura.La cifra stilistica disi presta con facilità a questo lavoro di, dato che i suoi romanzi scelgono di virare ben presto dal canone a una forma ibrida, in cui a risuonare è la presenza di due piani che si mescolano e che s’intrecciano: quello diegeticostoria che l’autrice narra, e quello extra-diegetico in cui a essere esplorati sono i meccanismi stessiscrittura, i limiti, le intermittenze, le occasioni.