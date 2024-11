Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 25 al 29 Novembre 2024: Petra Pronta A Rovinare Cruz!

Ladal 25 al 29vuole vendicarsi die, per farlo, èa rivelare dei grandi segreti della donna. Intanto prosegue lo sciopero!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 25 al 29, al centro dell’attenzione ci sarà, più vicina che mai a compiere la sua vendetta contro. La cameriera personale della marchesa sarà infatti convinta che sia stata proprioa far assassinare suo figlio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Manuel ha scoperto una volta per tutte che Abel non è stato a Cordova e perciò ha mentito. Manuel vuole affrontare Abel, ma Jana gli ricorda che lui sa della loro relazione e quindi rappresenta un pericolo.