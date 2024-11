Ilary Blasi scivolata durissima su Totti | il Pupone denunciato per abbandono di minori

Leggi su Dayitalianews.com

Sembrava che negli ultimi tempi i rapporti si fossero distesi trae Francesco, che secondo radiogossip ultimamente avrebbe avuto un flirt con la giornalista Marialuisa Jacobelli, invece è arrivata da poco una notizia clamorosa che a dire il vero circolava da un po’ nell’aria. Stando alle ultime indiscrezioniavrebbeFrancescoperdi minore, secondo quanto riferito dal Messaggero. A quanto pare la conduttrice, durante una videochiamata con la figlia Isabel di 8 anni, avrebbe scoperto che l’ex marito non era in casa con lei.L’assenza di FrancescoPer comprendere meglio la situazione, è opportuno conoscere gli accordi presi tra i due ex coniugi. La piccola Isabel, dopo la separazione dei genitori, fa regolarmente la spola tra la villa dell’Eur, dove vivono la mammae la sorella Chanel, e l’attico dovevive da circa un anno e mezzo con l’attuale compagna Noemi Bocchi, tutto regolato dall’affidamento condiviso.