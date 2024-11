Nerdpool.it - Il film di Minecraft svela nuovi tipi di nemici, il cast e altro ancora

Leggi su Nerdpool.it

Mancanodiversi mesi all’uscita di Un, ma la Warner Bros. e la Legendary Pictures non stanno perdendo tempo per aumentare l’entusiasmo. Le due società hanno pubblicato oggi un nuovo video che offre un significativo dietro le quinte dele dell’intero mondo. Mentre il primo teaser trailer dici ha dato un’occhiata acome Lupi e Piglins, questo ci mostra per la prima volta Zombie e Scheletri. Entrambi sembrano molto fedeli al gioco, e per di più piuttosto inquietanti. Sfortunatamente, il video di oggi non offre uno sguardo più approfondito ai Creeper oltre a quanto visto nel teaser iniziale.Il nuovo video dietro le quinte di Unè disponibile qui sotto.Il video chiarisce molte delle cose che abbiamo visto e sentito su Unnelle ultime settimane.