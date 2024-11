Quotidiano.net - Giornata dell’infanzia e dell’adolescenza: mettiamoci in ascolto dei più piccoli

Il 20 novembre si celebra lainternazionale. Questa ricorrenza è stata istituita nel 1954 con la Risoluzione 836 (IX) delle Nazioni Unite. Cinque anni più tardi, nello stesso giorno, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. Come tema portante del 2024, tutti gli adulti – dai genitori agli insegnanti, fino ad altri educatori e figure importanti per la loro crescita – sono invitati ad “ascoltare il futuro”. Le iniziative Anche la voce più sottile può favorire il cambiamento. Partendo da questa premessa, in occasione dellainternazionale, l’Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia) fa sì che siano offerti spazi fisici e virtuali per permettere ai bambini e agli adolescenti di esprimere pubblicamente le loro idee e azioni in ambito mediatico, in quello politico, negli affari, nello sport e nell'intrattenimento.