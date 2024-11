Ilrestodelcarlino.it - Fondazione . Enrico Mattei. Donati al vertice

Il nuovo cda dellaha provveduto al rinnovo delle cariche. Presidente è stato eletto Ennio(nella foto), ex dirigente in pensione del gruppo Eni, vicepresidente Mirko Giordani, segretario Michele Codoni e consigliere è Rodolfo Minerva. Nelle prossime settimane poi, a seguito delle dimissioni di Aroldo Curzi, si aggiungerà un altro rappresentante, indicato dalla famigliatra i suoi appartenenti e nominato dal sindaco Denis Cingolani. "L’incarico di presidente della– ha dichiarato– è per me motivo di piacere, ma anche di legittima preoccupazione per il notevole impegno che sarà richiesto a tutti per svolgere attività con risultati soddisfacenti e per realizzare progetti coerenti con gli scopi statutari. In via prioritaria sarà assicurata, con rigore e trasparenza, la coesione fra i consiglieri nel rispetto delle decisioni che verranno via via assunte dal consiglio di amministrazione, unico organo decisionale della