Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro 2024 | un evento da non perdere a Roma

Facebook WhatsAppTwitter L’attesissimo appuntamento con ladele delsi svolgerà il 7 e 8 dicembrepresso l’Hotel Cristoforo Colombo a. Questo, che ha preso vita nel 2008 grazie all’impegno del patron Emanuele Giordano, celebra i tradizionali dolci natalizi italiani e porta in scena alcuni dei migliori artigiani del settore provenienti da diverse Regioni del Paese. È un’occasione unica per scoprire e degustare una varietà di panettoni e pandori, accolti in una manifestazione che promuove storia, cultura e tradizione dei lievitati.Il programma dellae i suoi sponsorL’edizione di quest’anno si arricchisce di numerose attività che coinvolgeranno visitatori e professionisti. Tra gli sponsor figurano aziende come Artecarta, specializzata nella produzione di scatole per confezionamento, e Don Vanilla, nota per la commercializzazione di vaniglia.