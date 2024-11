361magazine.com - Federica Petagna ci è o ci fa? Le ultime dichiarazioni della napoletana rimbalzano in rete: «Stasera non la spunta»

Leggi su 361magazine.com

solleva nuovi dubbi e polemiche e il web incalza: «Ma ci è o ci fa?». Anche Jessica interviene durante un confronto con l’ex di Temptation Island. I dettagli «Poreva starsene a casa», scrivono i più. A casa, chiusa tra quelle mura che le stavano tanto strette. E invece,, ventenne di Napoli, decide di partecipare a “Temptation Island” per porre fine alla storia d’amore con il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice.Accusato di averle negato, per 12 lunghi anni, la libertà, Alfonso chiude a malincuore il rapporto convedendo sfumare il sogno di creare una famiglia con lei. Intanto, la ragazza non perde tempo e alla fine del reality show decide di intraprendere una conoscenza con Stefano, il tentatore che per 21 giorni è stato al suo fianco durante l’intera programmazione.