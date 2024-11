Sport.quotidiano.net - Consar "Con Brescia poca concretezza"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il primo 1-3 stagionale. Il primo match senza punti all’attivo. Dopo il 2-3 contro Porto Viro, la– di nuovo al Pala de André – ha lasciato l’intera posta a. E, con essa, anche la leadership in classifica. Ora i giallorossi sono secondi, a -1 dalla Leonessa, in condominio con Cuneo, Prata e Acicastello, in un campionato di A2 che non ha ancora eletto la squadra da battere, o comunque la favorita n.1 su cui puntare. Nel match contro, la, sotto 0-2, si è messa a giocare dal 3° set. Nel 4°, dopo una prodigiosa rimonta da 21-24, ha avuto anche 3 set ball per arrivare al tiebreak: "Per quello che è stato l’epilogo – ha commentato il regista ‘Nino’ Russo (foto) – possiamo anche recriminare qualcosa e avere qualche rimpianto per non essere arrivati al tiebreak. Per quello invece che si è visto in tutta la gara, la vittoria diè giusta e legittima.