Christian De Sica su Carlo Cracco: "Mi ha fatto cucinare le pa**e del toro"

La nuova stagione di Dinner Club, in arrivo il 21 novembre su Prime Video, promette di essere un’avventura culinaria fuori dal comune, con una spolverata di ironia e la solita grande energia che contraddistingue i suoi protagonisti. Se la terza edizione della serie si preannuncia ricca di risate, uno dei momenti più memorabili è già stato quello in cuiDeha raccontato le sue peripezie gastronomiche a base di. coglioni di.Un Viaggio tra Risate e ImprevistiLa terza stagione di Dinner Club vede lo chef stellatoin sella a un camper vintage, accompagnato da alcuni compagni di viaggio d’eccezione, tra cuiDe, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Ma, a dispetto delle aspettative, il viaggio non è stato afcome Deimmaginava. “Quando ho accettato di partecipare, pensavo che avremmo mangiato e cucinato piatti raffinati,” racconta l’attore.