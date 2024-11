Lanazione.it - Chi è Selmi, l’artista lucchese a Sanremo Giovani

Lucca, 19 novembre 2024 – C’è anche un talento tutto toscano tra i cantanti che si sfidano per accaparrarsi un posto sul palco delle Nuove Proposte alla 75esima edizione del Festival di. È ilNiccolò, in arte, 23 anni, che canta “Forse per sempre”. È uno dei sei nuovi artisti sono pronti a scendere in campo per conquistare, attraverso il meccanismo della sfida diretta, tre posti per la semifinale didel 10 dicembre in onda in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio2. I In questo secondo appuntamento, presentato da Alessandro Cattelan e in onda stasera in seconda serata dalla Sala A di via Asiago, dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2025 si confronteranno Ciao sono Vale con il brano “Una nuvola mi copre”, Grelmos con “Flashback”, Moska Drunkard con “Trinacria”, Rea con “Cielo aperto”,con “Forse per sempre” e Settembre con “Vertebre”.