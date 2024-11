Liberoquotidiano.it - "Che cosa ha De Martino sulla cravatta". Affari Tuoi, la mossa per combattere l'ipoacusia: cosa è

Leggi su Liberoquotidiano.it

Adè la serata di Maria Paola. La concorrente delle Marche fa una partita pessima: i pacchi rossi saltano via come birilli e quando il gioco è a metà di fatto la signora appare senza speranze. Ma in questa puntata di martedì 19 novembre è accaduto l'impensabile: infatti Maria Paola proprio all'ultimo giro mette le mani su un bottino ghiotto. Rimasta con un pacco blu e con uno rosso, rifiuta il cambio e si tiene il pacco 8. Scelta vincente: vince ben 30.000 euro. Ma in questa serata gli occhi del pubblico sono rimasti, a lungo, puntati su Stefano Deche si è presentato con un accessorio piuttosto curioso. Infattiil conduttore diha mostrato una aggeggio particolare, un ferma-piuttosto vistoso. Sui social in tanti si sono chiesti: "indossa De?".