Calciomercato Milan altro che vice Theo Hernandez | Alex Jimenez nel mirino del Valencia

Il Calciomercato Milan in vista del 2025 potrebbe perdere il suo vice Theo Hernandez: Alex Jimenez è nel radar del Valencia

Casa Milan trema

Il vice Theo Hernandez al Milan al momento non esiste. Zlatan Ibrahimovic ad inizio anno aveva individuato il classe 2005 Alex Jimenez come vice Theo Hernandez, ma oggi c'è forse un probabile addio a gennaio tra società e calciatore.

Alex Jimenez ha iniziato la stagione in Serie C con il Milan Futuro ed è stato uno dei migliori in campo. Ad oggi nonostante le due giornate di squalifica che Alex Jimenez ha subito in questa stagione, non ha avuto minuti a disposizione in Serie A. L'occasione non è mai arrivata e inoltre il mercato lo ha adocchiato.

Alex Jimenez nel mirino del Valencia