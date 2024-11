Quotidiano.net - Bimbo sottratto alla madre ritrovato negli Usa

Il piccolo Ethan, il neonato la cui scomparsa fu denunciata dClaudia Ciampa, originaria di Piano di Sorrento (Napoli), lo scorso 30 agosto, è statopolizia Usa in California dove era stato portato dal padre. Il piccolo era statocon l'inganno dall'ex compagno statunitense durante una vacanza in Puglia. Il ritrovamento è stato reso possibile dopo che la polizia degli Stati Uniti ha individuato la posizione di Eric Oward Nichols. Il piccolo Ethan sarà affidato, che dopo la scomparsa aveva rivolto un appello al ministro Tajani. Il bambino è stato sottoposto subitocustodia delle autorità con il giudice che ha emesso in via d'urgenza il primo provvedimento. Il piccolo Ethan sarà affidato, che sta per prendere il primo volo per Los Angeles.