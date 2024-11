361magazine.com - Belve, parla Scamarcio: “Che fatica la scena con la Bellucci”

L’attore è uno degli ospiti diLa nuova stagione di, condotto da Francesca Fagnani, vede tra gli ospiti della prima puntata di questa sera, 19 novembre, Riccardo.Tra i temi toccati anche la celebrehot con Monicain Manuale d’Amore 2.«Ero sulla sedia a rotelle, è stata un’esperienza “morbida”. È stato complicato restare passivo». Ci sono volute tante ore per girarla: «Sette ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno poi. uno si stanca, siamo fatti di carne ed ossa! Uno può avere anche delle reazioni involontarie».Poianche dell’utilizzo di droghe: «Ho provato quasi tutto. Mi facevo le canne in centro storico ad Andria». Ammette prò di non aver mai avuto una dipendenza.Poi, forse per la prima volta fa riferimento all’amore con Benedetta Porcaroli, attrice e collega.