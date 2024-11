Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Bologna da record, una sorpresa per il passeggero numero 10.000.000

, 19 novembre 2024 – Dopo sei mesi da, il Marconi difesteggia il traguardo dei dieci milioni di passeggeri con unaper il viaggiatore con sette zeri, il10.000.000. Ad annunciarlo è lo stesso, sui profili social, con un post in cui fa sapere che “il conto alla rovescia è iniziato. Stiamo volando verso i dieci milioni di passeggeri dall'inizio dell'anno. Abbiamo in serbo una bellissimaper il10 milioni! Chi sarà di voi? Prossimamente in!”. Dopo maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, anche ad ottobre i passeggeri mensili hanno superato la soglia del milione, arrivando a quota 1.004.010. I numeri dell’ultimo mese Anche ad ottobre l'Guglielmo Marconi diha segnato un: sono transitati oltre un milione di passeggeri per la sesta volta di seguito nel corso del 2024.