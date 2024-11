Gaeta.it - Vandalismo a Collegno: ritardi nei lavori stradali dopo l’atto di vandalismo in via Martiri XXX Aprile

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un atto diha interrotto idi riqualificazione in viaXXX, creando disagi per la comunità. La rimozione delle barriere di sicurezza ha costretto a posticipare il termine delle opere di rifacimento stradale di una settimana. Le forze dell’ordine sono già attive per riconoscere i colpevoli, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza nella zona.Ile le sue conseguenzediha portato alla decisione di chiudere viaXXXin entrambe le direzioni fino a lunedì 25, condizioni meteo permettendo. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato, portando i veicoli diretti verso il centro storico a sfruttare via Alessandro di. Saranno presenti avvisi di deviazione informative già al semaforo di via del Brucco e all’incrocio Tampellini/per gestire meglio il flusso veicolare.