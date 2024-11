Gaeta.it - Un evento gastronomico imperdibile: la serata a quattro mani con chef di eccezione in pizzeria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter LaRo.Vi di Ercolano sarà il palcoscenico di unculinario esclusivo, previsto per il 22 novembre, che promette di deliziare il palato degli amanti della buona tavola. La rassegna “Metti una sera a cena” vedrà la collaborazione tra Pasquale Palamaro,stellato del ristorante Indaco, e Vincenzo Damiano, titolare dellaRo.Vi. Insieme, i dueoffriranno un menù unico che valorizza ingredienti freschi e innovativi, mettendo in risalto l’arte della cucina partenopea.Menù speciale per unaunicaLaprenderà il via con una varietà di finger food pensati per stuzzicare l’appetito. Tra le proposte spicca una tartelletta con spigola, aneto e avocado, insieme a un tris di frittura napoletana. Questi piatti saranno accompagnati da Gin tonic per un abbinamento che esalta i sapori del mare.