Un donatore moltiplica la vita | dal Moscati appello alla solidarietà

Tempo di lettura: 3 minutiSono circa 9500 in Italia i pazienti in lista di attesa per un trapianto di organo e il numero di donatori non riesce a far fronte al fabbisogno. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle donazioni e promuovere una cultura della, fondata sul condiviso valore dellae di un futuro da restituire, quando possibile, a persone che altrimenti o non hanno speranze di sopravvivenza o vivono in sofferenza, il Servizio Divulgazione Donazione organi tessuti e cellule della Regione Campania ha promosso e organizzato, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino, un importante evento sul tema.L’incontro-dibattito “Unla” si terrà venerdì 22 novembre, alle ore 15,30, nell’aula magna della Città ospedaliera, con diretta streaming anche nell’attigua aula multimediale (Contrada Amoretta, primo piano, settore B) e vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e di numerose autorità civili e militari provinciali e regionali.