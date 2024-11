Ilfattoquotidiano.it - Trump, Musk e Robert Kennedy Jr. annunciano impegno per un’America più sana con una cena a base di hamburger e patatine

Il programma Make America Healthy Again prende il via domani. In un post su X, DonaldJr ha annunciato in modo ironico il lancio dell’iniziativa dedicata a promuoverepiù, uno degli impegni prioritari per il neo-eletto presidente Donald. L’annuncio è accompagnato da una foto che lo ritrae insieme al padre, all’immancabile Elone aF.Jr., a bordo del jet privato del presidente. I tre sono seduti a mangiarefritte e bibite targate McDonald’s.Tra i presenti, RFK Jr. appare il meno entusiasta della scelta gastronomica, seppur immortalato mentre sta per mangiare un. L’ex candidato indipendente alla presidenza, ora nominato dacome ministro della Sanità, è noto per le sue posizioni controverse: uno dei maggiori esponenti No vax, ha spesso contribuito alla diffusione di teorie discutibili sulla Covid-19.