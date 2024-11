Corrieretoscano.it - Travolti e uccisi da auto: morti a Campi Bisenzio e ad Altopascio

dae adda. Doppia tragedia ae ad.A, provincia di Firenze, lunedì 18 novembre un uomo di 83 anni è stato travolto da un’ed è morto per le ferite riportate. L’incidente stradale è accaduto in via Paolieri. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando la strada.Ad, provincia di Lucca, un uomo di 69 anni è stato trovato privo di vita sul ciglio della strada in via Centoni a Badia Pozzeveri. Ipotesi pirata della strada. La vittima è Antonio Ramunno, 69 anni, operaio in pensione, residente nella zona.Per quanto riguarda, secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via di Limite quando l’, che da Capalle viaggiava in direzione di Firenze, per cause in corso d’accertamento, l’ha travolto e ucciso sul colpo.