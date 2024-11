Gaeta.it - Tragico incidente stradale a San Felice Circeo: muore un giovane centauro di 28 anni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un nuovo drammasi è consumato nella provincia di Latina, precisamente a San, dove undi 28ha perso la vita in unmentre era alla guida del suo maxi-scooter. L’episodio, avvenuto nella mattinata di domenica, ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale e riporta l’attenzione sulla sicurezza.I dettagli dell’L’mortale è accaduto intorno alle 12:30 quando Ahmed Kssouri, originario della Tunisia, stava percorrendo via Roma a bordo del suo Yamaha T-Max 500. Secondo le prime ricostruzioni, ilha improvvisamente perso il controllo del veicolo, in circostanze attualmente in fase di indagine. Questa perdita di controllo ha portato a una drammatica carambola che si è rivelata fatale.