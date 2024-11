Terracina, due discariche abusive sul fiume Ufente

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 novembre 2024-sul, intervengono i Carabinieri forestali e le guardie ittiche della FipsasLe guardie ittiche della Fipsas, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza del territorio, percorrendo l’argine delnel comune dihanno individuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali: plastica, tubi in pvc e polietilene, tubi per irrigazione, materiale elettrico, contenitori e buste di fitofarmaci depositati in totale assenza di protezione dalle intemperie e senza misure idonee ad impedire il potenziale inquinamento delle falde acquifere e del terreno.In seguito agli accertamenti è stato individuato il responsabile, un agricoltore indiano della zona, già sanzionato per altre violazioni da parte dalle guardie ittiche.