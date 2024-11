Ilrestodelcarlino.it - Spedizione punitiva: ingaggia due amiche minorenni per picchiare e rapinare l’ex fidanzatina 14enne

Porto San Giorgio (Fermo), 18 novembre 2024 - Una storia di violenza e totale mancanza di educazione al rispetto degli altri quella che si è consumata a Lido di Fermo e che ha visto protagonisti un 15enne di Porto San Giorgio e altre tre ragazzine, tra cui la vittima che è stata oggetto di unaper aver lasciato il suo fidanzatino. Ma andiamo per ordine. Nei giorni scorsi i carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato in stato di libertà dueun 15enne e una, ritenuti responsabili dei reati di istigazione a commettere un delitto, concorso in rapina impropria e lesioni personali. L’episodio, avvenuto recentemente sul lungomare di Lido di Fermo, ha acceso i riflettori su un fenomeno preoccupante e purtroppo sempre più diffuso tra i giovani: la violenza tra, che non solo colpisce le vittime, ma crea un clima di insicurezza nella comunità.