Scherma Fioretto | Ivan Felici vince a Siena Jacopo Belfiore terzo

Il primo nella categoria Allievi, il secondo tra i Giovanissimi. Tanti ottimi piazzamenti per gli atleti che si allenano a Jesi in Via Solazzi e non solo nelma anche nella SpadaJESI, 18 novembre 2024 – Fine settimana interessante per gli atleti del ClubJesi con vari ed ottimi risultati, come ad esempio il primo posto died ildi, non solo nella specialitàma anche nella Spada.per ilindividuale, 1^ prova del IX Trofeo del Granducato.Nella Categoria Giovanissimi/Maschietti in cui si è messo in evidenza, del ClubJesi, giunto3°. Nella categoria Giovanissime/Bambine 6° posto per la jesina Emilia Caprari oltre al 15° e 25° posto rispettivamente per Maria Elena Li Bergolis e Giulia Pistola sempre del club jesino.