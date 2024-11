Robbie Williams la droga e la disforia da boyband | C’è uno schema | si formano esplodono si ammalano

Leggi su Open.online

L’uscita delle prime due puntate dis Forever, documentario della Bbc che racconta l’altra faccia della medaglia dello strepitoso successo dellenegli anni Novanta, comincia a scatenare i primi dibattiti. A commentare per primo, l’ex Take That attraverso il suo profilo Instagram risponde alle dichiarazioni di Nigel Martin Smith, il manager della band, uno degli uomini di punta di quel circuito musicale, che nel documentario sostiene cheera «furbo e piuttosto sveglio» nell’attribuire la colpa del suo consumo dial fatto di far parte «di questa band in cui non poteva avere fidanzate o uscire». La popstar, il cui biopic verrà distribuito nelle sale cinematografiche il giorno di Natale, scrive: «Ero terrorizzato ed eccitato allo stesso tempo all’idea di condividere di nuovo uno schermo con te.