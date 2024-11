Ilnapolista.it - Rafa Marín, in Spagna scrivono che il Napoli crede in lui e non cerca un altro difensore

Una forte scommessa dell’ultimo mercato fatto degli Azzurri è stato sicuramenteel, apprezzato ed elogiato più volte anche da Antonio Conte per la sua crescita in allenamento. Il calciatore spagnolo ha dimostrato una condizione fisica molto buona nella partita di Under21 contro l’Inghilterra (terminata 0-0), sostituendo Mosquera al 72?. AS.com, quotidiano sportivo spagnolo, ha scritto del 22enne di Guadajoz.pronto per esordire in Serie A?Scrive AS: “Si vede il lavoro svolto con Antonio Conte che gli ha fatto vivere il precampionato più intenso della sua carriera. Finora si è visto poco nel. L’allenatore gli ha concesso solo 90 minuti durante la partita di Coppa Italia contro il Palermo (vinta 5-0), mentre l’ex madrileno non ha ancora iniziato in Serie A dopo 12 partite.