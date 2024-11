Terzotemponapoli.com - Pellegrini: «La Lazio era sottovalutata”

: «Laera”Le parole di Luca, terzino della, sull’inizio di stagione del club biancoceleste in Serie A.Lucaha parlato a Il Tempo dell’inizio di stagione della stagione.Forse dovreste chiederlo al mister. Stiamo lavorando bene, così come abbiamo fatto bene in ritiro. La cosa che ci dà forza è un po’ di entusiasmo, dobbiamo essere bravi a non oltrepassare la linea che divide entusiasmo e presunzione».: «Laera”UN LIMITE – “In realtà di limiti ne abbiamo tanti, siamo una squadra giovane, dobbiamo puntare a migliorare. Sappiamo comunque nasconderli. All’inizio dell’anno tante parole sono state spese, dellanon ne parlava nessuno. Ma a noi piace così, non vogliamo stare in questa orbita, le pressioni le lasciamo agli altri”.