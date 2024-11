Ilgiorno.it - Pavia: smantellato l'ingrosso della droga che riforniva Milano

, 18 novembre 2024 – Arrestati questa mattina, lunedì 18 novembre, i referenti di un’associazione trasversale che tra Lombardia e Calabria hanno importato e distribuito oltre 2 tonnellate di stupefacenti. Dalle prime ore di questa mattina, militari del Nucleo di polizia economico finanzia die del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, con il coordinamentoDirezione distrettuale antimafia di, stanno dando esecuzione nelle province di, Reggio Calabria, Lecco e Piacenza a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dinei confronti di 20 persone di cui 15 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, indiziate di appartenere a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, articolata in cellule i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano l’obiettivo di procurare ingenti quantitativi di stupefacenti da rivedere all’internocittà di