Gaeta.it - Padova onora Elena Lucrezia Cornaro Piscopia con una nuova statua nel centro storico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città diha deciso di rendere omaggio a, la prima donna laureata al mondo, realizzando unain sua memoria. Al termine di un lungo dibattito, è stato stabilito il luogo della sua collocazione, che sarà tra il municipio e l’ingresso dell’università, ma non nel Prato della Valle, dove sono già presenti statue di 78 personaggi illustri, tutti uomini. Questo gesto rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del contributo femminile all’istruzione e alla cultura.La scelta del luogoDopo vari confronti, l’amministrazione ha scelto ildiper ladedicata a. La decisione di posizionarla in un’area centrale non è casuale, ma concepita per sottolineare l’importanza storica e culturale della figura di, che nel 1678 è divenuta la prima donna a ottenere un diploma accademico.