Musk punta i piedi, è già scontro con il fedelissimo di Trump

Roma, 18 novembre 2024 – Non sono ancora ufficialmente al governo e già iniziano a litigare. Tra il neo eletto Donalde il multimiliardario, Elon, proprietario di SpaceX, Tesla e X e che per molti ormai è un vero e proprio ‘presidente ombra’, non tira una buona aria. L’imprenditore di origine sudafricana avrebbe avuto da ridire perché Boris Epshteyn,di, avrebbe fatto troppe pressioni sul presidente per la nomina dell’Attorney General, ossia il Ministro della Giustizia. La scelta di The Donald è ricaduta su Matt Gaetz, ex membro della Camera dei Rappresentanti, il ramo basso del Congresso e con una serie di inchieste che l’hanno coinvolto davvero poco idonee al ruolo che andrà a ricoprire, fra cui molestie sessuali e traffico di minorenni. A queste, vanno aggiunti la tendenza a credere a complotti di ogni genere e una decisa propensione per l’antisemitismo.