Agi.it - Meloni 'punta' sull'America latina per rafforzare la collaborazione

AGI - Oggi l'incontro con il presidente brasiliano Inacio Lula da Silva, mercoledì la visita a Buenos Aires con il bilaterale previsto con il presidente argentino Javier Gerardo Milei: Giorgianel suo viaggio a Rio in occasione del G20 che si apre domania 'investire'in un'ottica di rafforzamento del partenariato. Tra Italia e Brasile, dal 2020 al 2024, in termini di investimenti l'interscambio ha superato i 40 miliardi. E l'obiettivo sia di Lula che della premierè quello di aumentare ancora di più la. Con un piano d'azione dall'orizzonte 2025-2030: l'idea - riferiscono fonti italiane - è quello di sottoscrivere un accordo in un incontro da fissare per il 2025, tra l'altro il Brasile ospiterà la prossima Cop. Nel bilaterale tra Lula e- ha riferito il governo di Brasilia - si è parlato delle priorità della presidenza brasiliana nel G20, il presidente brasiliano ha invitato la premiera compiere una nuova visita in Brasile nel prossimo futuro, promuovendo un incontro d'affari tra i due Paesi.