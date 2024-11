Media | sì Psoe a Fitto in cambio Ribera

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.41 I socialisti spagnoli aprono alla nomina dia commissario Ue, indello sblocco di quella della vicepremier spagnola, osteggiata dal Partito Popolare. Così fonti governative al quotidiano online elDiario. "L'Ue non può inabissarsi nella instabilità con veti incrociali di corta visione. Per proteggere l'Europa, per responsabilità, è imprescindibile una Commissione che vada avanti, che non dipenda dalle manovre di Trump e dell' estrema destra", spiegano le fonti.