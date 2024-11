Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-1 Europei curling femminile in DIRETTA: punto elvetico nel primo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-AUSTRIA DIDALLE 11.00LADI-NORVEGIA DIDALLE 15.00LADI-OLANDA DIDALLE 19.0007;22che piazza due guardie mentre Angela Romei prova a fare gioco nella casa.SECONDO END07:18 Ed è così. Arriva ilsvizzero, ma per come si era messa va bene.0-1.07:15 Elvetiche che tuttavia hanno soltanto una stone in casa avendo piazzato due guardie e giocato numerose bocciate. Azzurre che potrebbero limitare i danni.07:11che sale in cattedra con Tirinzoni. L’esperta elvetica spazza via le stonene ed a tre pietre per parte dal termine dell’end non c’è ombra di stonene.07:08 Non riesce la doppia bocciata ad Howald.