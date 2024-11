Calciomercato.it - La cessione spinge Chiesa all’Inter: “Contatti in corso”

L’attaccante passato al Liverpool la scorsa estate non sta trovando spazio ed già diventato un caso per Arne SlotDopo la lunga telenovela che lo ha accompagnato per quasi tutta l’estate, alla fine Federicoè riuscito a lasciare la Juventus in extremis trovando nel Liverpool una nuova sistemazione. Una trattativa messa in piedi in pochissimo tempo, ma che ha generato grande curiosità nei tifosi ‘Reds’ nei confronti di uno dei migliori talenti del calcio italiano.La: “in” (LaPresse) – Calciomercato.itA quasi tre mesi dal suo approdo in Inghilterra, però, il bilancio dell’ex Fiorentina non è per niente positivo. Oltre ai ripetuti richiami pubblici di Arne Slot sul ritardo di condizione con cuisi è presentato al Liverpool, fanno riflettere anche i soli 78 minuti giocati tra tutte le competizioni sino a questo momento dall’esterno italiano.