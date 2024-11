Secoloditalia.it - Italiani popolo di longevi: l’aspettativa di vita sale a quasi 84 anni. La svolta dopo il disastro Covid

In Italia si vive più a lungo che nel resto d’Europa: con un’aspettativa didi 83,8, per un bambino nato nel 2023, ci attestiamo duee mezzo sopra la media europea e questo nonostante risultiamo particolarmente pigri, dunque con una debolezza in questo campo per quanto riguarda i corretti stili di. È il quadro che emerge dal rapporto Health at a Glance: Europe 2024 dell’Ocse, nell’ambito del quale pertà siamo battuti solo dagli spagnoli. Il rapporto segna dunque una decisa inversione di tendenza rispetto al, quando l’Italia registrò un calo deldipiù alto rispetto alla media europea: allora il dato parlava di 1,3meno rispetto agli altri cittadini dell’Unione. Oggi abbiamo anche superato i livelli pre-pandemia.L’Italia seconda in Europa per aspettativa diCome in altri Paesi europei, anche in Italia gli uomini hanno una speranza diinferiore rispetto alle donne.