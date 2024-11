Italia-Argentina in tv | programma data orario canale e diretta streaming quarti Coppa Davis 2024

Leggi su Sportface.it

L’affronterà l’nella sfida valida per idi finale relativa alle Finals della. Dopo il titolo conquistato a Torino, Jannik Sinner è pronto a trascinare gli azzurri al secondo titolo consecutivo in quel di Malaga. A completare la rosa di Volandri sono Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e l’affiatata coppia di doppio composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L’esordio contro l’è ampiamente alla portata, ma non da sottovalutare poiché il confronto può complicarsi da un momento all’altro. Dando per scontato che Sinner vincerà il suo singolare, per gli azzurri sarà fondamentale conquistare anche l’altro punto in singolare. L’vanta infatti un ottimo doppio, formato da Gonzalez e Molteni, in grado di ripristinare l’equilibrio.CALENDARIO, DATE E COPERTURA TVREGOLAMENTOQUANDO E COME SEGUIRE LA SFIDA –scenderanno in campo giovedì 21 novembre.