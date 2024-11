Femminicidio Giulia Cecchettin il padre Gino alla Camera | Siamo qui per dare voce e sostegno a chi non può più urlare

Leggi su Open.online

«La fondazione è qui pera chi non può più, a chi vive nella paura. Non pospermetterci di essere indifferenti o voltare lo sguardo altrove. È il tempo di unire le forze». A parlare è, ildi, la 22enne di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta la notte dell’11 novembre 2023, ora a processo. A distanza di quasi un anno daldella figlia,presenta oggi, 18 novembre,la fondazione creata per combattere la violenza e le disparità di genere nella società. L’impegno comuneinvoca un impegno comune: «Oltre un omaggio a» quello della fondazione «è un impegno che riguarda il coinvolgimento di ciascuno di noi». La fondazione, spiega, ha «il compito di educare per produrre un cambiamento.