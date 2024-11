Imiglioridififa.com - FC 25 Nuovo Obiettivo Live: Gloria nazionale

Leggi su Imiglioridififa.com

appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatouscito in data 18 novembre 2024.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Mostra il tuo orgoglioin questa Amichevole Ultimate Team! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 5Premi finale: 1x 83+ x5 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 1000 SPInizio 18 novembre – Scadenza: 25 novembre 1 – Raffica di golSegna 12 gol in Amichevoli Ultimate Team.Premio: 1x 81+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 1000 SP2 – Primo giroGioca 3 partite in Amichevoli Ultimate Team.Premio: 1x 81+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab.