Agi.it - E' Sinner il 'maestro dei maestri'. Le Atp Finals italiane per altri 5 anni

Leggi su Agi.it

AGI - Forse davvero era già tutto previsto. Ma nel tennis non sempre è così. Eppure ieri alle Atpdi Torino il lieto fine, scritto fin dall'inizio del torneo, si è realizzato in maniera compiuta per la gioia di milioni di tifosi. Il buon Taylor Fritz si è limitato a fare come tutti gliquelli che hanno incontrato Jin questo torneo di fine stagione che incorna il: ha fatto da sparring partner all'azzurro. Ha cercato di contrastare i suoi colpi devastanti opponendo potenza e cercando di mettere le palle più profonde possibile. Invano. Un doppio 6-4 per il n.1 del mondo e Atpdi Torino edizione 2024 consegnate alla storia. Per l'Italia, a ben vedere, si tratta davvero di un'impresa storica da celebrare. Se non fosse che ha 23e una forza e superiorità mostrate sul campo talmente evidenti e disarmanti, il che fa pensare che questo sia solo uno dei tanti momenti in cui il nostro Paese sarà in vetta al mondo grazie al tennista di San Candido.