Donnapop.it - Davanti elogi, ma dietro le spalle insulti e offese: un famoso conduttore attacca Amadeus e Cattelan

Leggi su Donnapop.it

e Alessandrosono stimati professionisti, ma non per questo vengono loro risparmiate critiche e: a quanto pare, un noto collega gli avrebbe riservato alcune critiche pesantissime.Cosa è successo?e Alessandroavrebbero ricevuto da questa persona solamentee belle parole, salvo poi ritrattarle completamente una volta che i due diretti interessati voltavano le. In verità, dunque, ilavrebbe parlato male dei colleghi, insultandoli e dicendo falsità sul loro conto.Di chi stiamo parlando? Le indiscrezioni sono arrivate tramite il portale di Dagospia; qui Alberto Dandolo ha fatto presente che un notoRai non è stato del tutto sincero nei confronti di. Alledegli ultimi due, infatti, direbbe ancora oggi peste e corna.