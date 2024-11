Inter-news.it - Calhanoglu, oggi giornata importante! Verona-Inter, un’ipotesi – Sky

ha deciso di rimanere con la Turchia anziché rientrare in Italia, segno di come le sue condizioni fisiche non siano poi così gravi. Intanto,parlerà e versocaldeggia.PERMANENZA – Le condizioni di Hakanpreoccupano l’, che ieri ha ricevuto una risposta negativa della federazione turca sul rientro del turco in Italia. Il regista nerazzurro, uscito malconcio dalla sfida tra Turchia e Galles, è rimasto con la sua nazionale e nel pomeriggio peraltro parlerà in conferenza stampa con Vincenzo Montella.Come sta? Il punto tra Montenegro-Turchia eULTIME – Intanto, Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport 24 ad Appiano Gentile, ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche: «Ha sentito pizzicare nella zona degli adduttori, ieri ha svolto gli esami che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti: hanno escluso stiramenti o infortuni muscolari gravi.