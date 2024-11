Asl Roma 3 | il 20 novembre Il NON Spettacolo al Teatro Porta Portese con gli utenti del Centro Diurno Mazzacurati

Leggi su Ilfaroonline.it

, 182024 – Non un normale: mercoledì 20alle ore 20, sul palcoscenico deldi, in Via Portuense 102, andrà in scena “Il NON”, scritto, diretto e interpretato dai giovanideldella ASL3.“Questa rappresentazione viene da lontano; è nata a gennaio quando abbiamo iniziato il laboratorio teatrale, una delle tante attività che svolgiamo insieme aglidei Centri Diurni. Tra i partecipanti coinvolti nel progetto delc’era anche una giovane donna con il sogno di scrivere una scenografia. Dèsirèe Cupellini lo ha fatto con noi, vestendo successivamente anche i panni di attrice, insieme ad altri due iscritti al laboratorio. Giovanissimo anche il regista, Domenico Vernile, che ha appena compiuto 30 anni”, Viviana Muccini, psicologa della ASL3 che ha seguito il laboratorio teatrale con glidelspiega come è nato il progetto.