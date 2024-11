Ilgiorno.it - Ancora guai per Danilo Coppola. La Procura chiede due anni e mezzo di carcere per tentata estorsione

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 novembre 2024 –giudiziari per, l’immobiliarista 56enne romano che lo scorso agosto è stato estradato in Italia da Abu Dhabi per scontare la pena residua di 6, 2 mesi e 12 giorni per bancarotta. Oggi il pm Mauro Clerici ha chiesto di condannare a duedil’imprenditore, già protagonista della stagione dei 'furbetti del quartierino', nel processo in cui è accusato diai ddella società Prelios, proprietaria del complesso milanese di Porta Vittoria. Per il pm il reato si sarebbe perfezionato con una lettera scritta a Prelios dagli avvocati dell'ex moglie,legata a"da una rete di interessi comuni". L'indagine è una tranche di quelle sulle bancarotte del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria, costata all'immobiliarista una condanna a setteche sta scontando neldi Viterbo.