Allerta meteo in Toscana | vento forte e mareggiate

inin, emesso codice giallo dalla sala operativa Protezione Civile per venti forti elungo la costa centrale nella giornata di martedì 19 novembre.gialla persu Valle del Reno, Alto Mugello e Arcipelago da questa sera lunedì 18 novembre dalle ore 22 per tutta la giornata di domani.Venti di libeccio in rinforzo fino a raffiche di 80-90 km/h su Arcipelago settentrionale e Appennino, fino a 60-70 km/h sul litorale livornese.Il Comune di Livorno, sindaco Luca Salvetti, raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare.La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso undi codice giallo valido per tutto martedì 19 novembre, a partire dalle ore 8 della mattina fino a fine giornata.