Alle regionali in Umbria centrosinistra in vantaggio De Pascale dichiara la vittoria in Emilia Romagna Abbiamo parlato ai cittadini

ROMA (ITALPRESS) – Inle proiezioni confermano ildel candidato delalla presidenza della Regione, Michele De. Secondo il Consorzio Opinio Italia per Rai, quest’ultimo si attesta al 56% mentre la candidata del centrodestra, Elena Ugolini, sfiora il 40%. La candidata delper l’, Stefania Proietti, è in testa rispetto a quella del centrodestra Donatella Tesei. Le proiezioni di voto vedono Proietti oltre il 50% contro il 46% di Tesei. “La fiducia ha ispirato la nostra campagna elettorale che è stata onesta per proporre soluzioni e mai arrogante. C’è un dato di partecipazioneurne che preoccupa, è un dato che deve fare riflettere”, sono le prime parole di Michele Degiunto al comitato elettorale da vincitore.