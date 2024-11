Romadailynews.it - Xi chiede riforma FMI, Banca mondiale e OMC, promozione rappresentanza Sud globale

Rio de Janeiro, 17 nov – (Xinhua) – E’ importante portare avanti ladel Fondo monetario internazionale (FMI), dellae dell’Organizzazionedel commercio (OMC) e aumentare lae la voce del Sud, ha detto il presidente cinese Xi Jinping in un articolo firmato pubblicato oggi sul media brasiliano “Folha de S. Paulo”. L’articolo, intitolato “Un’amicizia che attraversa vasti oceani, un viaggio verso un futuro condiviso piu’ luminoso”, e’ stato pubblicato mentre Xi e’ in viaggio verso il Brasile per il 19esimo vertice dei leader del G20 e una visita di Stato in Brasile. (Xin) Agenzia Xinhua