WWE: Bayley e il turn heel che ha cambiato tutto "Sapevo di dover voltare pagina"

, ex Campionessa Femminile WWE, racconta di come il suo importantedel 2019 abbia. Conosciuta per la sua energia contagiosa e il personaggio super-relazionabile durante i suoi primi giorni in NXT,aveva i fan ai suoi piedi. Ma dopo aver interpretato il ruolo da babyface per ben sette anni, sentiva che fosse giunto il momento di una svolta. Ed ecco il 2019, quando ha debuttato con un look completamente nuovo, ha eliminato i suoi amatiBuddies e ha presentato al mondo The Role Model. Spoiler: ha funzionato.racconta il suoe la rinascita della sua carrieraIn una chiacchierata con “Pro Wrestling Experience”,ha raccontato perché quel cambiamento fosse necessario e come abbia completamente rivitalizzato la sua carriera: “Penso a momenti come durante la pandemia: non so se quel personaggio avrebbe potuto durare durante la pandemia e ottenere il tipo di successo che ho avuto allora” ha condiviso.